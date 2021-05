CULTURA, PEZZOPANE: “DOPO IL MAXXI RECUPERIAMO LUOGO SIMBOLICO PER MARCELLO MARIANI”

L’AQUILA – “Marcello Mariani merita di più ed oltre”.

Così Stefania Pezzopane, deputata dem sostiene la proposta lanciata da Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd, di uno spazio per l’artista aquilano Marcello Mariani.

“Il servizio andato l’altra sera su Rai5 è stato commovente ed emozionante, non solo per come è stato raccontato il MAXXI inaugurato poche ore prima, ma per il giusto tributo e ricordo di uno degli artisti più grandi dell’arte contemporanea – dice Pezzopane – Credo che il risultato ottenuto con la realizzazione del Museo MAXXI possa incoraggiarci a pensare e realizzare cose nuove da dedicare all’arte contemporanea. E Marcello Mariani è stato una artista aquilano che parla al mondo”.

“La città, i luoghi, gli spazi, le strade, le persone sono piene delle emozioni che lui regalava. Sono stata molte volte nel suo studio, la prima volta credo su sollecitazione di Giampaolo Arduini che promosse una azione per salvare lo studio e le opere di Marcello da una sorta di sfratto dal meraviglioso atelier di Via Sassa concesso saggiamente dal sindaco Enzo Lombardi e che apparve ai più un inutile sfregio all’artista. Mariani rimase, grazie alla sollevazione popolare in quel luogo che diventò ancor di più uno spazio simbolico fino al tragico terremoto”.

“Da presidente della Provincia – ricorda Pezzopane – proposi all’ente di acquistare un suo lavoro, da collocare assieme alle opere dei grandi abruzzesi di cui la Provincia è dotata, da Teofilo Patini in poi. Quel meraviglioso dipinto mi trasferiva una serenità e una curiosità ogni volta che lo guardavo, una finestra sul mondo. Ebbi poi la fortuna di contribuire alla realizzazione della storica mostra nella Chiesa di San Domenico promossa dalla regione Abruzzo, fu un trionfo di bellezza, capacità visionaria, talento internazionale. Non può esserci indifferenza verso Marcello di cui ricordo tante cose, anche divertenti e sorprendenti”.

“Una per tutte: Mariani donò un suo bellissimo lavoro per un’asta di artisti del territorio che sostenevano la candidatura a sindaco del nostro caro Celso Cioni. L’opera era grande ed il costo all’altezza della bellezza dell’opera. Per facilitare la vendita e l’obiettivo che l’asta si era proposto, tagliò il quadro in due parti e fu sorprendente il risultato, perché erano entrambi meravigliosi. Marcello Mariani era unico ed il lavoro di suo figlio Daniele a testimoniare il grande padre ed artista è ammirevole”.

“Anche qui, ora che abbiamo riconquistato e stiamo riprendendo altri luoghi da destinare alla cultura, si potrebbe realizzare, anche in collaborazione con la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo un luogo permanente per Marcello Mariani così come ha giustamente proposto anche il consigliere Pierpaolo Pietrucci. È Un’idea che si può e si deve fare, unendo le volontà e la città”, conclude Pezzopane.