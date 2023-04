CULTURA, SANGIULIANO: 25 APRILE, 2 GIUGNO E 4 NOVEMBRE MUSEI GRATIS

ROMA – “Il 25 aprile i musei saranno gratuiti. Ho aggiunto alle domeniche gratuite altre tre date simbolo: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre “.

Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti, su Rai1, in onda questa sera.

“Pensiamo di far pagare qualcosa in più” ai visitatori per consentire di tenere aperti i musei nei giorni di festa.

Sangiuliano commentando il boom di visitatori registrato nei musei a Pasqua a Pasquetta ha poi aggiunto: “Qualche anno fa i giornali titolavano con ‘la beffa di Pasquetta'” alludendo ai turisti che trovavano chiusi i portoni dei musei. “Quest’anno questo non è avvenuto”, aggiungendo che bisogna agire con “intelligenza” e “ragionare con il personale”.

“Noi pensiamo di far pagare qualcosa di più in modo da poter dare al personale quel quantum in più che abbiamo ricevuto. Si può fare? Ci stiamo lavorando e poi alcuni musei stanno già lavorando per aver l’autosufficienza economica”. E comunque “il pubblico aumenta perché lo cose belle si pagano e il pubblico è disposto a pagarle”. Come accadrà con il Pantheon dove, ha ricordato il ministro “abbiamo fatto accordo con la Curia di Roma e una parte del ricavato” del biglietto, che sarà di 5 euro, “andrà ai poveri”.