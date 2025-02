CULTURA: SANTANGELO, “30% IN PIU’ AL FONDO PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO”

L’AQUILA – “I fondi stanziati nella legge di stabilità regionale 2025 da destinare all’organizzazione degli spettacoli dal vivo rimangono inalterati; anzi, rispetto agli anni precedenti, il fondo stesso fa registrare un incremento del 30%”.

Lo afferma l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, smentendo “categoricamente interventi di decurtazione del fondo”.

“I 2,9 milioni di euro stanziati in bilancio, che rappresentano il cofinanziamento regionale del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex FUS) – precisa Santangelo – rimangono confermati e dunque le istituzioni e gli enti che curano l’organizzazione di spettacoli dal vivo avranno i contributi previsti”.

“La falsa rappresentazione della decurtazione del fondo – attacca Santangelo – è legata a qualche affrettato e improvvisato operatore che non avendo contezza degli atti amministrativi ha emesso sentenze. La prossima settimana una seconda deliberazione della Giunta regionale conterrà un ulteriore elenco di contributi che andranno sommati a quelli già deliberati nella seduta di ieri. E anche l’affrettato e improvvisato operatore potrà verificare che i contributi assegnati, come cofinanziamento al FNSV, in totale ammontano a 2,9 milioni di euro, come stabilito in Finanziaria”.