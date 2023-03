CULTURA, SOSPIRI: “CONSIGLIO REGIONALE SCRIVE PAGINA IMPORTANTE PER IL NOSTRO FUTURO”

L’AQUILA – “Oggi il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha dato un importante e rilevante contributo per la cultura abruzzese, portando all’approvazione rilevanti provvedimenti”.

Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a margine della seduta odierna.

“Innanzitutto sono particolarmente orgoglioso che proprio oggi, nella giornata che celebra le vittime della mafia, sia diventata legge la partecipazione della Regione Abruzzo al Premio nazionale Paolo Borsellino che ha ricevuto la benedizione dell’ex magistrato Giuseppe Ayala. Con questo testo abbiamo voluto dare il giusto e doveroso contributo a una manifestazione che, da oltre 30 anni, porta avanti un grande progetto di sensibilizzazione verso le giovani generazioni alle quali dobbiamo tramandare i valori e il ricordo di coloro che hanno lottato e lottano contro ogni forma di mafia”.

“Inoltre, abbiamo messo un altro fondamentale tassello per la promozione del patrimonio culturale abruzzese grazie all’approvazione, dopo un lavoro complesso e meticoloso durato 2 anni, della ‘Disciplina del sistema culturale regionale’ che mette ordine e semplifica un variegato complesso di norme, rendendo più lineare un settore chiave per l’Abruzzo. Come sono orgoglioso dell’altra legge licenziata dal Consiglio regionale relativa alla celebrazione della 50esima edizione del Premio Flaiano che celebra e onora l’opera di un illustre figlio di questa terra”, conclude Sospiri.