CULTURA: SOTTOSEGRETARIO CULTURA BORGONZONI INCONTRA DE CESARE E FOSCHI SU PATRIMONIO CHIETI

ROMA – Il sottosegretario di stato alla Cultura Lucia Borgonzoni, Lega, alla presenza del vice coordinatore regionale abruzzese della Lega, Massimiliano Foschi, ha ricevuto oggi nelle sede del ministero a Roma, il vice sindaco di Chieti, Paolo de Cesare, per affrontare i diversi temi legati alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della Città di Chieti, in particolare il Teatro Marrucino, i Musei Archeologici, l’Anfiteatro, La Civitella e la candidatura Unesco della Processione del Venerdì Santo nel capoluogo teatino.

“Dopo aver ricevuto diversi input dal territorio circa la necessità di rilanciare un patrimonio di inestimabile valore per il quale Chieti e il suo territorio sono conosciuti in Italia e nel mondo abbiamo lavorato all’organizzazione di questo primo incontro per gettare le basi per la valorizzazione e il rilancio di autentiche pietre preziose della cultura italiana – spiega Foschi -, nel corso del confronto, sereno e costruttivo, abbiamo cominciato a costruire un programma condiviso, concreto e sostenibile per il futuro della cultura a Chieti – conclude il vice segretario regionale dei salviniani – Ringrazio il senatore Borgonzoni per la disponibilità e la sensibilità istituzionale”. Il comune di Chieti è amministrato dal Centrosinistra guidato dal sindaco, Diego Ferrara.