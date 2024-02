CUORI E SCRITTE NEL CENTRO DELL’AQUILA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VALENTINO

L’AQUILA- Un’installazione per San Valentino, che mira ad attirare l’attenzione su parte di piazza Duomo e via Patini – tra le prime a ripopolarsi di negozi nel centro storico dell’Aquila – con decine di cuori appesi contenenti frasi celebri da canzoni italiane. L’iniziativa è stata presa dai commercianti, in modo spontaneo e autonomo, che hanno posizionato lungo la strada dei grandi cuori rossi e dei palloncini. Così piazza Duomo è diventata ‘piazza degli Abbracci’, dove è obbligatorio abbracciarsi, come recita una scritta, e via Patini, già teatro di iniziative di Street Art, ‘Vicolo degli innamorati”.

All’interno dei cuori sono riportate citazioni prevalentemente di canzoni in inglese, italiano e dialetto napoletano da David Bowie a Gino Paoli, fino a Lucio Dalla, Tiromancino, Tommaso Paradiso e Mr Rain. C’è anche un angolo con un grande cuore sul quale lasciare una dedica e all’ingresso del vicolo che si affaccia su Piazza Duomo è stata posizionata una cornice per i selfie: previsto un contest fotografico che premierà lo scatto più popolare.

“Lo abbiamo fatto per provare a rivitalizzare il commercio che stenta molto”, spiegano alcuni dei negozianti che si sono fatti promotori dell’iniziativa. Un’idea che ha già catturato l’attenzione di molti, complice il fine settimana dal clima primaverile, spopolando sui social con selfie di coppie di ogni età e che andrà avanti anche dopo San Valentino.