CUP: ALLERTA ASL L’AQUILA AI CITTADINI, “ATTENZIONE A TELEFONATE TRUFFALDINE A NOME DEL SERVIZIO”

L’AQUILA – La Direzione Asl 1 Abruzzo allerta i cittadini: “Attenzione alle telefonate truffaldine, fatta a nome del Cup, con l’intento di estorcere denaro all’utente con l’invito a richiamare falsi numeri del servizio”.

“Si tratta di un raggiro in atto in questi giorni – spiega la Asl in una nota – purtroppo non il primo, per ingannare i cittadini col pretesto di evitare fantomatici costi o aggravi per prestazioni prenotate”.

L’azienda aveva già lanciato un’allerta nelle settimane scorse, con l’invito a diffidare di contatti impropri, attuati con sms o chiamate, anche allora posti in essere con lo stesso scopo: “Il Cup della Asl non contatterà mai gli utenti con queste modalità e quindi la raccomandazione è di essere vigili e prestare molta attenzione a questi subdoli metodi”, viene sottolineato.

“In caso di necessità, chiarimenti e informazioni sui servizi Cup, occorre far riferimento esclusivamente ai contatti e ai recapiti indicati nei canali istituzionali”, conclude la Asl.