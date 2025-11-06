CUP ASL L’AQUILA: RIATTIVATO IL PAGAMENTO ON LINE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

6 Novembre 2025 12:34

L'Aquila - Sanità





L’AQUILA – E’ stato riattivato il pagamento online delle prestazioni Cup della Asl 1 Abruzzo che si era interrotto nei giorni scorsi per cause indipendenti dall’azienda sanitaria. La Asl si era attivata immediatamente per ripristinare il servizio insieme agli altri operatori del sistema.

