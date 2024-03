L’AQUILA – “Le richieste degli utenti, non ancora smaltite all’orario di chiusura della cassa ticket, devono essere comunque accolte e lavorate, così come previsto da una specifica disposizione dell’azienda”.

Lo precisa la Direzione della Asl in merito alla segnalazione di alcuni utenti di L’Aquila che nei giorni scorsi hanno lamentato di non essere stati serviti perché, mentre erano in fila, è scattato l’orario di chiusura delle casse.

Come riportato da AbruzzoWeb (Qui il link), qualche sera fa la chiusura è stata posticipata ad alcuni minuti dopo le 19, con circa 70 persone che sono andate via deluse perché non hanno potuto prenotare e pagare.

“Ci scusiamo per i disagi arrecati e faremo gli accertamenti necessari”, aggiunge la direzione Asl, “per verificare eventuali violazioni della disposizione applicando, se necessario, le specifiche penali alla ditta che gestisce il servizio”.

Interviene anche il direttore del servizio Cup, il dottor Quirino Bisegna: “La specifica disposizione è stata introdotta proprio per evitare che chi è già in fila al momento della chiusura delle casse possa essere penalizzato. In generale, da parte degli operatori allo sportello”, conclude Bisegna, “c’è la massima disponibilità ad andare incontro alle esigenze degli utenti e stiamo lavorando con tutte le risorse disponibili”.