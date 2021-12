CUP OSPEDALE L’AQUILA: UN SOLO SPORTELLO APERTO, UTENTI INFEROCITI, “ENNESIMO DISSERVIZIO, BASTA!”

L’AQUILA – “Sportelli del Cup dell’ospedale dell’Aquila chiusi! E noi qui ad aspettare che un servizio pubblico funzioni come dovrebbe!”.

La segnalazione arriva ad AbruzzoWeb da un utente aquilano.

“Non si conosce il motivo di uno scempio di questo genere – dice con rabbia l’utente -. Non si può tollerare che un servizio così importante non funzioni quasi mai. Un solo sportello aperto, utenti in fila in attesa di essere chiamati, tutti gli altri sportelli chiusi. Questa sarebbe la sanità pubblica, tra l’altro con ancora l’emergenza Covid-19 in corso?”.

“Siamo di fronte a uno scandalo che non ha alcuna giustificazione”, conclude. (red.)