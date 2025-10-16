CUP TELEFONICO: ASL L’AQUILA, “GUASTO AI SISTEMI REGIONALI, TEMPORANEA INTERRUZIONE”

L’AQUILA – “A causa di un problema tecnico ai sistemi informatici del fornitore regionale del servizio si registrano in queste ore disservizi sul Cup telefonico aziendale”.

È quanto viene comunicato in una nota dell’Ufficio Comunicazione e Stampa della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, diretta dal dg Paolo Costanzi, in sella dal primo settembre, che nelle scorse settimane ha istituto un tavolo tecnico “per cercare di risolvere in modo definitivo i problemi di connessione o blocco della linea, evitando che si ripetano in futuro”.

In questo caso, però, viene precisato nella nota, “il disservizio non dipende dalla Asl 1 ma è legato al malfunzionamento di un server situato nel territorio di Treglio, in provincia di Chieti, che ha determinato un’interruzione temporanea delle linee di prenotazione telefonica”.

“Il fornitore ha già assicurato che i propri tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”.

“La Asl si scusa con gli utenti per il disagio e invita, ove possibile, a utilizzare temporaneamente i canali alternativi per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, come gli sportelli CUP territoriali o il portale di prenotazione online”, conclude la nota.