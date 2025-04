CUPELLO: TRAVOLTO DAL TRATTORE IN CAMPAGNA, MUORE 71ENNE

CUPELLO – Un uomo di 71 anni è morto a Cupello (Chieti), nelle campagne di località Montalfano, vittima di un incidente agricolo, avvenuto intorno alle 12.30.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è rimasto schiacciato da un trattore, all’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco per lui non c’era più niente da fare. Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri.