CURA ABRUZZO 1, GRUPPO LEGA: “ PAGAMENTI PER 2304 AZIENDE “

PESCARA – “La Regione Abruzzo ha disposto il pagamento per le 2304 aziende che hanno risposto al bando denominato Cura Abruzzo 1 ovvero un contributo a fondo perduto fino a 5000 euro e per il 40% dell’importo per l’acquisto di beni durevoli per un totale di 5 milioni e 900mila euro”.

Così in una nota il capogruppo Lega Salvini Premier, Vincenzo D’Incecco.

“Sono state oltre 5800 aziende a rispondere al bando e, grazie al rifinanziamento fatto ad ottobre, è stata avviata la seconda fase di istruttoria con l’obiettivo di liquidare tutte le richieste”, precisa.

“Questa misura è stata fortemente voluta dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier per la quale erano stati stanziati in prima battuta 6milioni di euro”, conclude D’Incecco.

Download in PDF©