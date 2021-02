CURA ABRUZZO 1, LEGA: “PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA”

L’AQUILA – “Pubblicata la graduatoria definitiva delle 2.305 aziende che hanno risposto al bando denominato Cura Abruzzo 1 ovvero un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro e per il 40% dell’importo per l’acquisto di beni durevoli”.

Lo annuncia in una nota il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier: “Una misura fortemente voluta dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier per la quale erano stati stanziati in prima battuta 6milioni di euro e, successivamente grazie alla rimodulazione dei fondi, altri 6 milioni per coprire tutta la graduatoria”.

