CURCIO CAPO PROTEZIONE CIVILE, USRA E USRC: “ORGOGLIOSI DI AVER LAVORATO INSIEME PER RICOSTRUZIONE”

L’AQUILA – “L’Usra, l’Usrc e le squadre che costituiscono i due Uffici Speciali per la Ricostruzione, a seguito del Sisma Abruzzo del 2009, si uniscono in un grande abbraccio virtuale all’ingegner Fabrizio Curcio, chiamato di nuovo a dirigere il Dipartimento della Protezione Civile”.

È quanto si legge in una nota firmata da Salvo Provenzano e Raffaello Fico nella quale i titolari degli Uffici Speciali ringraziano Curcio “per il grande lavoro svolto a capo della Struttura di Missione e del Dipartimento Casa Italia, la cui collaborazione continua e trasparente con gli uffici ha portato ad evidenti risultati nei processi di ricostruzione post-sisma abruzzese”.

“La Regione Abruzzo perde non solo un autorevole riferimento ma soprattutto una persona, un tecnico, un professionista profondo conoscitore delle nostre problematiche legate al disastroso sisma ed alle mille difficoltà incontrate per la ricostruzione e la rinascita. Il ritorno dell’ingegner Curcio alla Protezione Civile sarà di sicuro giovamento all’intero Sistema Paese Italia, che in questo delicatissimo momento ha bisogno di pilastri forti e credibili, per superare una crisi mai vista prima”.

“All’ingegner Fabrizio Curcio va rivolto il più affettuoso e riconoscente ‘in bocca al lupo’ per il nuovo e prestigioso incarico, con l’orgoglio e la grande soddisfazione di aver lavorato fianco a fianco alla ricostruzione. Un caloroso saluto, infine, va al dottor Angelo Borrelli, amico dell’Aquila e dell’Abruzzo, che ha saputo guidare la Protezione Civile in mesi davvero complicati augurandogli ogni fortuna per i nuovi prestigiosi incarichi che andrà a ricoprire”, concludono.

