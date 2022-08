“CURO IL COVID CON L’ASPIRINA DA APRILE 2020”, VIROLOGO MATTEO BASSETTI CITA STUDIO BRITANNICO

L’AQUILA – “Curo il Covid con l’aspirina da aprile del 2020, è stato pubblicato uno studio che dimostra che usare l’aspirina come antinfiammatorio riduce la mortalità senza aumentare il rischio di sanguinamenti. In un paese dove sembra andar di moda solo ibuprofene, Tachipirina e azitromicina ecco il dato che dimostra chi aveva ragione…Viva l’aspirina”.

Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il virologo Matteo Bassetti.

Il virologo ha citato uno studio britannico condotto dal National Institute for Healt and Care Research, che mostra come l’utilizzo dell’aspirina in caso di Covid sia associato ad una riduzione della mortalità dei pazienti.