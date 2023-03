CUS L’AQUILA: BILANCIO, ATTIVITA’ E PROGRAMMAZIONE NELL’ASSEMBLEA SOCI DEL 29 APRILE

L’AQUILA – I soci del Cus – Centro Universitario Sportivo – sono convocati in assemblea ordinaria all’Aquila.

Appuntamento sabato 29 aprile, alle 10, presso la sede sociale, sulla statale 17 ovest il località Centi Colella.

Al centro dell’incontro, si legge nella convocazione, il seguente ordine del giorno:

1. Costituzione Organi Assemblea; 2. Esame e approvazione del Bilancio Consuntivo 2022, delle relative Relazioni Tecnico-morale, Finanziaria, dei Revisori dei Conti. 3. Determinazione della quota annuale d’iscrizione; 4. Indirizzi programmatici delle attività; 5. Varie ed eventuali.

Nel caso in cui l’assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d’ora viene fissata la seconda convocazione, nel medesimo luogo, alle 11, di sabato 29 aprile.