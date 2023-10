L’AQUILA – Costituzione organi assemblea e ratifica modifiche allo Statuto.

Sono i temi all’ordine del giorno per l’assemblea straordinaria del Centro Universitario Sportivo (Cus) che si terrà all’Aquila presso la sede Sociale – lungo la statale 17 in località Centi Colella – venerdì 27 ottobre alle 17, e nel caso in cui non risultasse in numero legale, in seconda convocazione alle 18.