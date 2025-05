CUSTODIVA COCAINA E HASCISC IN CASA: 29ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA A PESCARA

PESCARA – Aveva predisposto una postazione di spaccio domestico all’interno del suo appartamento in zona Ospedale Civile, per questa ragione, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Pescara un ragazzo di 29 anni nella serata del 26 maggio 2025.

A portare avanti l’operazione, gli investigatori della squadra mobile che già da qualche giorno avevano concentrato l’attenzione sull’appartamento dell’uomo titolare di precedenti specifici in materia di stupefacenti. Nella casa sarebbe stato trovato in possesso di 103 grammi di cocaina e 20 g. di hashish oltre a materiale utile per la parcellizzazione dello stupefacente. L’uomo è stato associato quindi nella casa circondariale San Donato di Pescara a disposizione dell’autorità giudiziaria.