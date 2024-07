DA ‘BIKE TO COST’ A AREE INTERNE: CAMPITELLI, “12 INTERVENTI PER SVILUPPO MOBILITA’ SOSTENIBILE”

SAN VITO CHIETINO – “Sono 12 gli interventi previsti per lo sviluppo della mobilità sostenibile, in provincia di Chieti, e la maggior parte saranno collegati all’attuale pista ciclabile ‘Bike to coast’ con prolungamenti verso l’interno per consentire ai ciclisti, turisti e non, di conoscere e apprezzare le caratteristiche anche dei territori abruzzesi più distanti dalla costa. Questo è stato il tema dell’incontro, a cui ho preso parte, convocato dal presidente della Provincia, Francesco Menna, su richiesta del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio“.

Lo rende noto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Nicola Campitelli.

“L’argomento dello sviluppo della ‘bike to coast’ – riferisce Campitelli – è stata una mia prerogativa già nel corso della precedente legislatura regionale tant’è che, a seguito di numerosi incontri, siamo riusciti a reperire un apposito finanziamento del MASE che, unitamente al recupero di alcuni fondi regionali giacenti, consente la realizzazione di opere per circa 15.000.000,00 €. Durante l’odierna riunione ho argomentato sugli interventi cantierabili, alcuni dei quali sono già stati finanziati in acconto: parliamo della tratta San Vito – Castel Frentano e della Pista Ciclabile Naturale del Gran Sasso, per i quali i soggetti attuatori hanno già le risorse in cassa ed imminente è l’avvio dei lavori”.

“Un aspetto molto importante – precisa – è che questi percorsi saranno realizzati tutti nel pieno rispetto dell’ambiente, in coerenza con i territori interessati e, dove possibile, recuperando i tracciati ferroviari non più utilizzati per il passaggio dei treni”, conclude Campitelli.