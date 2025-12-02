DA CONSIGLIERI REGIONALI FONDI PER VIABILITA’ COMUNI: IL SI’ DI ALI ABRUZZO

L’AQUILA – “Condividiamo la proposta del sindaco di Atessa Giulio Borrelli di destinare i fondi a discrezione dei singoli consiglieri regionali alla viabilità comunale e provinciale”.

Lo dichiara, in una nota, Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo.

Radica prosegue: “C’è in particolare da affrontare per molti Comuni il ripristino della viabilità a seguito delle frane: occorrono quindi fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. La proposta del sindaco Borrelli ricalca del resto una richiesta che ALI Abruzzo fece alla Regione nel dicembre dello scorso anno”.

“Le risorse per gli interventi ‘a pioggia’ a discrezione dei consiglieri regionali vanno secondo noi assegnate agli enti locali a cominciare dai Comuni attraverso un avviso pubblico regolato da criteri oggettivi e trasparenti. Tra questi ci devono essere il principio della rotazione degli enti beneficiari e il principio di priorità, basato questo sull’urgenza degli interventi, privilegiando ad esempio quelli che riguardano la sicurezza dei cittadini e del territorio”.

“ALI Abruzzo convocherà un’assemblea, a cui sarà invitato anche il sindaco di Atessa, che precederà una richiesta formale che inoltreremo ai consiglieri regionali in tempo per la discussione del bilancio”, conclude la nota.