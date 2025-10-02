DA GAZA ALL’AQUILA: PRIMO STUDENTE PALESTINESE ACCOLTO DALL’ATENEO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

L’AQUILA- È arrivato all’Aquila il primo studente palestinese proveniente da Gaza nell’ambito del programma nazionale di accoglienza. Dopo un viaggio difficile di 21 ore in autobus fino ad Amman e il successivo volo di Stato per Roma, il giovane è stato accolto oggi dal prorettore delegato all’internazionalizzazione Bruno Rubino. Potrà così riabbracciare la sorella e il fratello, già in Europa, e iniziare un nuovo percorso di vita e di studio.

L’Università dell’Aquila lo ospiterà nella propria foresteria e lo accompagnerà passo dopo passo nell’integrazione. Grazie a una borsa di studio messa a disposizione dall’Ateneo, avrà la possibilità di proseguire la formazione e di costruire il proprio futuro nella città e nell’università. Il suo arrivo rientra nel programma ‘Iupals – Italian Universities for Palestinian Students’, promosso dalla Conferenza dei Rettori (Crui) e realizzato in collaborazione con il ministero degli Esteri, il ministero dell’Università e della Ricerca e il consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Il progetto, che prevede complessivamente 150 borse di studio in 35 università italiane, ha già portato in Italia 39 studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi. Attesa a breve all’Aquila anche un’altra giovane.