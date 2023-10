DA L’AQUILA A NEW YORK: IL CONSERVATORIO CASELLA VOLA IN AMERICA CON MARIA CONCETTA STATI

L’AQUILA – Un sogno che la porterà ad esibirsi, a febbraio 2024, in uno dei teatri più prestigiosi di New York, “Carnegie Hall”, per partecipare ad una finale mondiale per le diverse discipline e categorie musicali.

Un grande riconoscimento per il giovane talento Maria Concetta Stati, alunna del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, iscritta alla classe di Arpa, che a soli 16 anni si è classificata al primo posto suonando “La Source” di A. Hasselmans nel concorso “Crescendo International Music Competitions” che si è tenuto ieri nell’aula magna.

Un concorso, si legge in una nota, che si è svolto “grazie alla lungimiranza del direttore maestro Claudio Di Massimantonio e dell’insegnante di Arpa, la professoressa Maria Di Giulio”.

“Onorati di avere una nostra concittadina che rappresenterà la nostra città al tempio della cultura artistica Ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo. New York arriviamo”, conclude la nota.