DA LONDRA A L’AQUILA CON LA FAMIGLIA, FRANCESCA CASTALDO APRE IN CENTRO LA SCUOLA “SPEED ENGLISH”

L’AQUILA – Da L’Aquila a Londra, dove, da laureata in Lingue, continua a studiare e dove mette su famiglia.

Poi, dopo tanti anni, da Londra a L’Aquila, con un bagaglio di esperienze, nonostante la giovane età, fatto di studi sempre aggiornati e di anni di vita londinese con la famiglia messa su proprio lì, all’ombra di Sua Maestà e della Union Jack. Un bagaglio, anzi, una storia, che ora è disposizione di chi, nel capoluogo abruzzese, vuole imparare l’inglese.

La sua scuola “Speed English” in centro storico ha conquistato tanti studenti grandi e piccoli al primo colpo, ma Francesca Castaldo non intende fermarsi: aperta pochi mesi fa, a gennaio, in Via Pescomaggiore n.2, con una finestra che dà sul bel caos di Via Castello, specie quello dei bimbi che con le giornate di sole vociano e sudano felici nel parco giochi, la scuola “Speed English” va adesso presentata ufficialmente con un vero e proprio Grand Opening Party: l’appuntamento è per giovedì 9 giugno, dalle ore 20, o meglio, dalle “8 p.m”, con tanto di musica dal vivo suonata da Leonardo Mezzini.

Le sorprese e le novità, però, non finiscono qui.

Infatti, lunedì 13 giugno partirà il “Summer English Club” per bambini dai 7 agli 11 anni, che durerà per almeno cinque settimane e darà modo ai più piccoli di passare una parte dell’estate non in una “semplice” scuola estiva, bensì in un vero e proprio club.

Un club pieno di diverse attività culturali, artistiche e sportive a cui si parteciperà utilizzando la lingua inglese: così, bambine e bambini potranno imparare in ogni occasione nuovi vocaboli da inserire nelle conversazioni con gli altri, con la certezza di farlo divertendosi e aprendo sempre di più la mente, stimolando continuamente la creatività e la fantasia.

Tutto questo, Francesca Castaldo lo porterà avanti con al centro il metodo Callan, “Quello che – spiega ad AbruzzoWeb – permette di entrare subito a contatto con la lingua parlata, dunque con la parte ‘viva’ dell’inglese. Si tratta di un metodo che ho sperimentato io stessa a Londra, dove sono arrivata da laureata in Lingue e dove ho avuto modo, anche grazie ai miei due figli nati e cresciuti proprio a Londra, di apprendere tantissimo da parte attiva nelle scuole che hanno frequentato, partecipando a qualsiasi tipo di iniziativa”.

“Il grande problema di chi impara una lingua lontano dal Paese in cui quella lingua si parla ufficialmente, alla fine – continua l’insegnante – è il parlato. Le lingue vanno studiate per essere capite in ogni loro ‘forma’, ovviamente, ma la vita di tutti i giorni è fatta soprattutto di persone che parlano tra di loro. Ecco perché ho scelto di portare avanti l’insegnamento con il metodo Callan. Lo ritengo il migliore in circolazione. E i risultati, ottimi, si vedono già nel giro di poco tempo”.

“La scuola ‘Speed English’ – spiega ancora Castaldo – è aperta a persone di tutte le età e con qualsiasi tipo di background. Da quando ho aperto lo scorso gennaio, sono rimasta favorevolmente colpita dalla grande voglia che hanno i più grandi, gli adulti, di gettarsi sull’inglese, mentre ho avuto conferma della rapidità con cui i più piccoli riescono ad assimilare parole e concetti che poi utilizzano per costruire frasi di senso compiuto, in quelli che sono i passi fondamentali per poter arrivare a conversare con gli altri senza problemi”.

“Insomma, la mia storia a Londra è diventata questa scuola – prosegue –. Una scuola in cui ho messo tutta me stessa, con il supporto della mia famiglia, per dare modo a tante persone di imparare, ma pure di consolidare, una lingua che nel mondo serve e servirà sempre di più”.

“E sono felice di aver costruito qualcosa di così bello e utile all’Aquila, dove sono cresciuta e dove sono tornata da adulta e con una famiglia che ha l’inglese nell’anima”, conclude.

La scuola di inglese “Speed English” è all’Aquila, in Via Pescomaggiore n.2.

Per info +393714861401

Pagina Facebook all’indirizzo internet https://m.facebook.com/speedenglishlaquila/?ref=py_c