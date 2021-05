DA MINISTRO DEL CONGO NUOVO RICONOSCIMENTO A PROF ABRUZZESE BARONE

L’AQUILA – Un nuovo importante riconoscimento è stato conferito al professor Francesco Barone da parte di Katherine Katungu Furaha, ministra della Cultura e dell’Arte del Nord Kivu della Repubblica Democratica del Congo.

Docente all’Università dell’Aquila, originario di Bussi sul Tirino (Pescara), Barone è impegnato da oltre 20 anni in missioni umanitarie in Africa. Negli ultimi anni, i suoi interventi hanno riguardato una zona particolarmente delicata, a causa dei numerosi conflitti armati e delle violenze di cui sono vittime milioni di civili.

Il riconoscimento è un atto di significativa testimonianza che conferma la concretezza delle azioni umanitarie portate avanti da Barone a favore delle persone più fragili.

“Ho un legame forte e di affetto con le persone che ho incontrato durante le mie missioni umanitarie”, afferma il professore. “Non posso che ritenermi onorato nel ricevere queste parole di stima. Il mio pensiero è rivolto alle numerose persone che mi sono vicine e mi aiutano. Considero questo attestato non come un punto di arrivo, ma come un’ulteriore spinta per continuare in questa meravigliosa esperienza umanitaria. È mio dovere non restare indifferente di fronte alla sofferenza di milioni di persone. Credo sia fondamentale coinvolgere i ragazzi attraverso adeguate attività di sensibilizzazione che abbiano come obiettivo il rispetto reciproco, la difesa dei valori della pace e dei diritti umani”.