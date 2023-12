DA OGGI IN SERVIZIO A ROSETO DEGLI ABRUZZI DUE NUOVE FIGURE NELLA POLIZIA MUNICIPALE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono entrati ufficialmente in servizio oggi, come previsto dal PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione) approvato lo scorso mese di maggio, due nuove figure all’interno della Polizia Locale: il Commissario Riccardo Aceto, proveniente dal Comune di Pescara e che prenderà il ruolo di Vice-Comandante, e l’agente Mirko Nepa, assunto per scorrimento della graduatoria interna.

“Grazie all’ingresso in servizio di questi due nuovi agenti potremo finalmente istituire il Nucleo di Polizia Stradale ed Infortunistica che avrà la sua sede presso il distaccamento sito in piazza della Libertà, accanto alla stazione ferroviaria” sottolinea il Sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo) Mario Nugnes a nome dell’Amministrazione. “Il coordinamento del suddetto Nucleo sarà affidato appunto al Commissario Aceto che, forte della grande esperienza già maturata nel suo precedente incarico a Pescara, sono certo saprà portare tutta la sua competenza al servizio del nostro Comando su un settore strategico e delicato come quello della Polizia Stradale che punta a implementare il controllo sul territorio ed a prevenire i sinistri stradali”.

“Purtroppo sin dal nostro ingresso abbiamo dovuto fare i conti con una serie di problematiche legate al mancato turn-over all’interno della Polizia Locale, ma ci siamo messi subito all’opera ed in poco tempo siamo riusciti a inserire un nuovo Comandante, entrato in servizio proprio un anno fa, e quattro nuovi agenti giovani e motivati” prosegue il primo cittadino rosetano. “La nostra attività volta a migliorare l’attività di Polizia Locale non si ferma ovviamente qui, siamo infatti al lavoro per riportare pienamente in funzione il sistema di video sorveglianza con la predisposizione del regolamento e del nuovo patto per l’attuazione della sicurezza urbana e presto approveremo il progetto di definizione strategica e normativa dell’impianto di video sorveglianza comunale con varchi per lettura targhe e nuove tecnologie dedicato alla sicurezza urbana. Siamo inoltre al lavoro per potenziare e ringiovanire il parco mezzi, come dimostrano le recenti variazioni di bilancio, e per garantire il lavoro extra-servizio con l’approvazione del Regolamento di pronta reperibilità della Polizia Locale”.