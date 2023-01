DA OGGI SI TORNA A SCIARE A OVINDOLI: PALMERONE (SCUOLA SCI), “CONFIDIAMO IN UNA STAGIONE LUNGA”

OVINDOLI – – “Siamo pronti, speriamo sia una stagione lunga, che ci permetta almeno di recuperare le spese. Per adesso sono aperte solo le piste in quota, speriamo che a breve si possano aprire le piste blu per permettere ai principianti di iniziare a sciare”.

Sono le parole con cui Luciano Palmerone, direttore della scuola sci “2000 Ovindoli”, nata insieme agli impianti, commenta l’apertura della stazione sciistica di Ovindoli (L’Aquila), fissata per questa mattina.

“Aspettavamo con ansia questa nuova stagione” dice il direttore di piste Mauro Scipioni della Ovindoli Magnola impianti. Sulla pagina Facebook ‘Ovindoli Monte Magnola il gruppo Bartolotti presieduto da Giancarlo Bartolotti scrive: “Quel momento tanto atteso è arrivato anche per noi. Siamo lieti di annunciare a tutta la nostra gentilissima clientela che dal 19 Gennaio 2023 si apre ufficialmente la stagione sciistica 2022/23. La Stazione è aperta dalle 8.30 con i seguenti impianti: Brin, Montefreddo, Telecabina, Le Fosse e le piste Brin, Tomba, Canalone, Montefreddo Panoramica e Settebello”. Ieri pomeriggio l’altezza neve era 30 cm a valle e 50 a monte