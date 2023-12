DA REGIONE 2,2 MILIONI A 30 ISTITUZIONI CULTURALI: SPICCANO ISA, TSA E FRANCIONI PRODUZIONI

L’AQUILA – Sono trenta le istituzioni culturali abruzzesi del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, che beneficeranno, dopo l’ok in giunta e a valere sul bilancio di previsione regionale, di 2.240.379 euro. Il 65% delle somme sarà erogato a valere sull’anno 2023, il 35% a valere sull’anno 2024.

Al primo posto, per entità della contribuzione, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, 396.558 euro, a seguire il Teatro Stabile D’Abruzzo 301.075 euro e la Stefano Francioni Produzione Srl di Pescara, 170.075 euro, che organizza numerosi spettacoli, anche in Abruzzo.

ELENCO BENEFICIARI

Istituzione Sinfonica Abruzzese, 396.558 euro

Ente teatrale regionale Teatro Stabile D’Abruzzo, 301.075 euro

Stefano Francioni Produzione Srl, 170.075 euro

Ente Musicale Società Aquilana Dei Concerti B. Barattelli, 159.896 euro

Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, 126.291 euro

Florian Metateatro, 102.696 euro

Ente Manifestazioni Pescaresi, 96.841 euro

Associazione I Solisti Aquilani, 99.078 euro

Associazione Teatro dei Colori Onlus, 67.874 euro

Acs Abruzzo Circuito Spettacolo, 65.617 euro

Società del teatro e della musica Primo Riccitelli, 61.223 euro

Harmonia Novissima, 59.330 euro

Centro Adriatico Produzione Musica Ets, 55.197 euro

Associazione culturale Teatro Zeta, 53.677 euro

Società del teatro e della musica “L. Barbara”, 52.113 euro

Comune di Tagliacozzo, 44.986 euro

Camerata Musicale Sulmonese Onlus, 39.450 euro

Associazione Libera delle Arti, 36.716 euro

New Sound And Beyond, 32.809 euro

Guardiagrele Opera, 28.948 euro

E-Motion Gruppo Phoenix, 27.722 euro

Associazione culturale Muteart, 22.817 euro

Luzmek, 21.968 euro

Associazione culturale Insensi, 20.155,73 euro

Associazione Amici della musica Fedele Fenaroli, 19.387 euro

Centro Studi L’Aquila Danza, 16.287 euro

Associazione musicale Mario Castel Nuovo Tedesco, 16.907

I Cinque Sensi Associazione culturale, 15.471 euro

Associazione Orchestrale da Camera Benedetto Marcello, 14.709 euro

Blue Note, 14.492 euro