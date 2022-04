L’AQUILA – Che nesso può esserci tra le case in pietra, testimoni dello sfarzo dei signori medievali e rinascimentali, padroni della lana e delle terre, e poi, nei piani inferiori e nei lacerti bui, della civiltà contadina e pastorale di Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo, e le capanne sull’Isola Nkombo, nel grande lago Kivu, al confine tra il Ruanda e il Congo?

In entrambi i casi una visione, un progetto filosofico, prima ancora che imprenditoriale, del vulcanico Daniele Kihlgren, l’italo svedese che nel borgo abruzzese nel Parco nazione Gran Sasso Monti della Laga, ha creato il celebre albergo diffuso Sexantio, acquistando e restaurando con rigore filologico, abitazioni del borgo, ispirato alle foto scattate in Abruzzo negli anni ’20 dal linguista svizzero Paul Scheuermeier.​

Diventato gettonatissima meta turistica, e un caso internazionale di restituzione di vocazione ad un piccolo paese montano che viveva fino ad allora un inesorabile declino economico e sociale. Modello poi replicato con successo con un albergo diffuso a Matera vecchia, nei celebri Sassi.

Oggi però, il cuore del 46enne che discende da una delle famiglie più ricche della Svezia, gli industriali Kihlgren che si occupano di cementifici, batte per una nuova sfida, squisitamente solidale e no profit: il progetto Capanne, che ha come obiettivo quello di acquistare assicurazioni sanitarie, e garantire le cure alla popolazione dell’isola africana, attraverso la Sexantio Onlus e la collaborazione della Caritas.

Ad illustralo ad Abruzzoweb lo stesso Daniele: “Siamo partiti con due capanne, costruite secondo le tradizioni del territorio e seguendo il progetto del museo etnografico di Butare. Il letti sono come da tradizione ruandese, stuoie di paglie stratificate e materassi. C’è una piccola cucina, uno spazio conviviale”.

Capanne che saranno messe a disposizione dei turisti che avranno la possibilità di fare anche gite nel lago con le canoe tradizionali, pesca notturna con i pescatori sulle piroghe, visite guidate nel villaggio.

“Un’esperienza diversa rispetto ai soliti resort con standard occidentali e relativi confort. Tutti gli utili andranno alla ong che ho fondato per dotare di assicurazione sanitaria alla popolazione locale, in collaborazione con la Caritas, che riteniamo un partner credibile. In quei territori molte persone non possono permettersi le cure mediche e si muore per malattie altrove curabili o scomparse come colera e malaria. Eppure bastano pochi dollari per l’assicurazione sanitaria, che molti però non si possono permettere vivendo di autosussistenza”.

Dopo il genocidio del 1994 in Rwanda, il governo ha avviato infatti una capillare diffusione dei servizi sanitari aprendo centri sanitari ma, per molto tempo, l’accesso alla salute è rimasto precluso ad un’alta percentuale di popolazione.

Nel 2005, per la prima volta, il governo rwandese ha introdotto il progetto della Mutuelles de Santé, l’assicurazione sanitaria. Ma anche in questo caso parte significativa della popolazione non può permettersela

L’attività dell’associazione Sextantio è così iniziata in realtà nel 2008 e il progetto pilota ha garantito una assicurazione a 8.000 persone. Per arrivare nel 2009 a 80.000 assicurazioni mentre nel 2010 sono state date 125.457 assicurazioni e, nel 2011, si è superata la soglia dei 160mila.

Il Progetto Capanne, con i suoi proventi andrà ad integrare i fondi delle donazioni.

Alla domanda dunque perché a questo punto solo due capanne, tenuto conto che lo spazio utilizzabile e di circa un ettaro, Kihlgren risponde: “Dall’esperienza di Santo Stefano di Sessanio e anche di Matera, ho visto che se non viene ben gestito il turismo rischia di sputtanare i luoghi. Dunque vogliamo agire passo dopo passo, evitando il rischio di snaturare l’equilibrio socio-culturale di quell’isola. Non vorrei che i bambini diventassero questuanti dei turisti, e padre le madri venditori di finto artigianato Masai. Poi valuteremo in che misura accrescere l’offerta, realizzando altre capanne”.

Tornando in Abruzzo, Kihlgren, traccia un bilancio positivo dell’attività dell’albergo diffuso Sextantio che dopo pesanti difficoltà finanziarie, si è rimesso in sesto grazie all’aiuto del gruppo Maresca di Pescara.

“Non ho una mentalità imprenditoriale – ammette Kihlgren -, ho sbagliato i conti, fatto investimenti avventati, ma ora il bilancio è finalmente in ordine, grazie all’apporto di persone più competenti. Abbiamo tenuto botta anche nei due anni della pandemia, che hanno rappresentato una iattura per buona parte del comparto turistico italiano. La conferma che questo tipo di turismo rappresenta la via migliore da perseguire per le aree interne e piccoli paesi. La panacea dell’industria appartiene al passato, finita con la prima repubblica. In Italia ci sono 2mila borghi in via di definitivo spopolamento. Io ritengo che il modello di albergo diffuso rappresenta una possibilità concreta per restituire una vita e una vocazione a questi luoghi, a patto di evitata lo snaturamento dei luoghi. A Santo Stefano di Sessanio, a Matera, come in Rwanda”.