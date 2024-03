“DA SOLO NON BASTO”: A PESCARA MOSTRA DEL CSV ABRUZZO ETS SUL GRIDO DI DOLORE DEI GIOVANI

PESCARA – Si intitola Da solo non basto, la mostra che il Centro di servizio per il volontariato Abruzzo Ets nell’ambito delle attività di promozione del volontariato, allestisce, da febbraio ad aprile nelle quattro province. Il sottotitolo In viaggio con i ragazzi di Kayròs, Porto franco e Piazza dei Mestieri punta i riflettori sull’opera, eccezionale, che da anni svolgono le tre associazioni nate dal desiderio di ascoltare il grido, le ferite dei ragazzi, il loro bisogno di essere accolti, guardati, chiamati per nome, abbracciati, stimati.

Iieri l’apertura dell’esposizione all’Aurum di Pescara, dove resterà allestita fino a lunedì 18 marzo.