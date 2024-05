DA SULMONA FINO A TROPEA: IL “MANGIAPLASTICA” ORA AL SERVIZIO DI 121 COMUNI

SULMONA – Con Tropea, in provincia di Vibo Valentia, sono 121 i comuni serviti da Ecoreversa, azienda di Sulmona (L’Aquila) che sta portando in tutta Italia l’ecocompattatore per risparmiare sull’ambiente. Il macchinario, sostanzialmente un ‘mangiaplastica’, è stato installato nel centro di Tropea: grazie a sei sensori per la lettura dei codici a barre, per la verifica del peso e una telecamera in 3D, è in grado di ricevere i rifiuti, selezionarli e valutarne la “purezza”, pressarli e di fatto prepararli per il riciclo, offrendo sul mercato un prodotto di classe C, completamente pulito.

Il vantaggio è per l’ambiente perché si raffina la raccolta differenziata e per i Comuni che, ottenendo il macchinario a costo zero e interamente pagato dallo Stato, rivenderanno il materiale e risparmieranno sul servizio di raccolta domestica. Da febbraio ad oggi sono arrivate all’azienda 111 richieste di installazione dell’impianto.

“Un beneficio notevole per comuni, ambiente e cittadini. Il progetto è nuovo e non ci sono precedenti per elaborare un dato statistico, ma si può tener conto che l’Unione Europea spinge per il raggiungimento della soglia di raccolta differenziata del 70 per cento” commenta Lino Rubino, titolare dell’azienda sulmonese.