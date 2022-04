DA X FACTOR A CASE MATTE, GIOVEDI’ A CASEMATTE LA MUSICA DI STRADA DI PHILL REYNOLDS

L’AQUILA – Una grande serata all’insegna del folk/blues quella che andrà in scena domani nello spazio sociale di CaseMatte a Collemaggio, all’Aquila.

Dalle ore 21,30 due artisti d’eccezione, Phill Reynolds e Gipsy Rufina accompagneranno il pubblico alla scoperta della loro musica, dopo averla portata dal vivo nei palchi d’Europa e Stati Uniti.

Phill Reynolds, al secolo Silva Cantele, è un cantautore one man band. Un musicista con diversi progetti che spaziano dal folk americano un punk: chitarrista dei Miss Chain & the Broken e frontman dei Radio Riot Right Now, è con il suo progetto solista che riscuote le maggiori soddisfazioni sia in Italia che all’estero.

La musica di Phill ha quell’attitudine nomade in senso fisico e concreto, naturale per chi è cresciuto musicalmente sulla strada, viaggiando di live in live: dal 2011 gira il mondo cantando di amore e dispersione, rabbia e speranza, accompagnando la sua voce profonda con una chitarra suonata con tecnica incredibile, tra folk e blues.

Il nucleo dei suoi live attuali ruota attorno ad “A Sudden Nowhere”, ultimo suo album uscito per Hoodoh nel gennaio 2021. Apprezzato concorrente di X Factor italia 2021, giunto agli home visits col plauso di Manuel Agnelli. Ha condiviso il palco con grandi artisti del calibro di Eric Andersen, Sigur Ros, Timber Timbre, Bombino, John Garcia, Micah P.Hinson, Blonde Redhead, Nick Olivieri, Cody Chestnut, Daniel Norgren, Scott Kelly, Jennifer Gentle, Egle Sommacal, Reverend Beatman.

Spazio poi a Gipsy Rufina, cantautore, grande amico dello spazio di CaseMatte, che da circa quindici anni assieme alla sua fedele chitarra gira il mondo raccontando narrazioni in musica. Ad esser precisi si accompagna sovente anche con una cigar-box a tre corde, un bajo e l’armonica.

È un songster di qualità, che con delicatezza e buon gusto fonde la tradizione leggiadra del folk con l’ardore del blues, raccontando storie che sono figlie del suo viaggiare in lungo e largo.