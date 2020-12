DA ZONA ROSSA A ZONA ARANCIONE: ECCO COSA CAMBIA IN ABRUZZO A PARTIRE DA OGGI

Dagli spostamenti, ai negozi, passando per le scuole e i ristoranti. Dopo un solo giorno in zona rossa, l’Abruzzo oggi torna arancione. Ecco cosa si potrà e non si potrà fare con le nuove disposizioni previste nell’ordinanza 108 firmata dal governatore Marco Marsilio.

Da oggi, innanzitutto, sarà possibile muoversi in macchina e a piedi all’interno del proprio comune, dalle 5 del mattino alle 22, senza autocertificazione, anche se continuano a rimanere vietati gli spostamenti tra comuni e regioni limitrofe, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

Ancora chiusi bar e ristoranti, con l’asporto consentito fino alle 22 e nessuna restrizione per quanto riguarda le consegne a domicilio.

Riaprono i negozi, anche se i centri commerciali dovranno restare chiusi nel weekend.

Didattica in presenza, per le seconde e le terze medie, oltre che per le primarie e le scuole dell’infanzia, ma non per le università, salvo alcune attività di matricole e laboratori.

Capienza ridotta al 50 per cento per gli autobus, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

Per quanto riguarda lo sport, sarà possibile passeggiare e praticare attività motoria sempre dalle 5 alle 22, purché sia vietata ogni forma di assembramento.

Consentito inoltre l’utilizzo della bici, anche se restano chiuse piscine e palestre, oltre che musei, teatri e cinema.

