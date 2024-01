DAL 4 FEBBRAIO FORANIE IN PELLEGRINAGGIO NELLA BASILICA AQUILANA DI COLLEMAGGIO PER LE INDULGENZE

L’AQUILA -A partire da domenica 4 febbraio le zone pastorali dell’Arcidiocesi aquilana (foranie) si recheranno in pellegrinaggio alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio per ottenere l’indulgenza concessa di recente da Papa Francesco, che dopo l’Anno della Misericordia appena concluso, prolunga di fatto la Perdonanza Celestiniana fino al Giubileo del 2025.

L’indulgenza concessa dal Sommo Pontefice alla Chiesa Aquilana per un ulteriore anno si unisce all’Anno di preparazione al Giubileo dedicato alla Preghiera, voluto da Papa Francesco. La prima Forania che si recherà in pellegrinaggio a Collemaggio in occasione dell’ “Anno del Perdono e della Preghiera” sarà quella Urbana che comprende le parrocchie del centro storico cittadino.

L’appuntamento per tutti i fedeli della Forania Urbana è alle ore 17,00 per la liturgia penitenziale con le confessioni individuali a cui seguirà alle ore 18,00 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Metropolita, Sua Em.za il Cardinale Giuseppe Petrocchi.