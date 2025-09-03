DAL 9 AL 13 SETTEMBRE SI TERRA’ “CALASCIO FILM FEST-CINE RIGENERAZIONE”: IL PAESE DIVENTA UN SET

CALASCIO – Dal 9 al 13 settembre Calascio (L’Aquila) si prepara a diventare il centro della cultura e della rigenerazione territoriale all’insegna del cinema. Ai piedi della Rocca sono attesi infatti da tutta Italia giovani studenti di sceneggiatura, allievi di scuole di cinema, appassionati di film e di arte, per partecipare a un laboratorio diffuso che intreccia cinema, territorio e comunità.

Il Calascio Film Fest – Cine Rigenerazione punta a diventare un’esperienza partecipata, un percorso condiviso che esplora le possibilità di vivere e immaginare il paese anche attraverso lo sguardo e le pratiche dell’arte cinematografica. Tra proiezioni, laboratori, incontri, concerti e installazioni artistiche, il programma del festival è pensato per incoraggiare residenti, artisti e visitatori a interrogarsi, riscoprendo il paese di Calascio nella sua dimensione storico-artistica tradizionale, con un’attenzione al presente e alle sfide e speranze per la costruzione di un futuro sostenibile e luminoso. L’iniziativa, inserita nel progetto pilota “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, sostenuto dal contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regionenell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Gli eventi, realizzati grazie al supporto di una rete di partner qualificati tra cui Sulmonacinema Aps (capofila), Il Bosso e Il Bosso Formazione, Meta Aps, Fantasmagorie Studio, IFA Scuola di Cinema di Pescara e UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, rappresentano un’occasione unica di incontro tra cinema, arte e valorizzazione del patrimonio locale: promuovendo un dialogo tra le trasformazioni urbane, sociali e ambientali.

Dalla celebre Rocca alle stradine del borgo medievale ogni angolo di Calascio diventerà set naturale per dimostrare come il cinema possa essere ponte tra passato e futuro, in grado di attrarre nuova attenzione e generare crescita culturale grazie alle tante attività in programma, inerenti la formazione, la produzione audiovisiva, le installazioni artistiche, la fruizione cinematografica, la musica e gli approfondimenti.

Si comincia infatti il 9 settembre con il Corso di Scrittura per il Cinema – Scrivere un soggetto cinematografico, una residenza creativa unica, diretta dal prof. Antonio Falduto, che vede tra i docenti anche il regista Mimmo Calopresti. Ad animare il paese contribuiranno anche le riprese cinematografiche degli allievi della IFA Scuola di Cinema che avranno a disposizione l’intero paese di Calascio come set. Nella fascia pomeridiana tra le attività spicca “Calasciorts” Corti a Calascio, a cura del Sulmona International Film Festival, dove il tema della rigenerazione attraversa linguaggi e generi diversi: documentario, animazione, live-action e sperimentazione.

Due iniziative interattive mirano a coinvolgere i residenti e i turisti: l’Installazione artistica due. sound experience, a cura di Stefano Barone, un’esperienza sensoriale che trasforma l’energia del corpo umano in suono, e il workshop Hybrid-action, a cura di Bruno Cerasi e Alessandra Condello, dove intelligenza artificiale e creatività artigianale si incontrano. La tavola rotonda sull’esperienza dei Paesi Narranti del Gran Sasso costituirà un momento di informazione e approfondimento circa le possibilità di rinascita dei territori marginali abruzzesi. Tra gli eventi serali, il giorno 9 settembre ci sarà il concerto “Melodie del cinema” eseguito dai sedici elementi dell’Orchestra da Camera I.M.A. presso la Chiesa di San Nicola, dedicato alle più belle colonne sonore dei film.

Da mercoledì 10 a venerdì 12 presso la Chiesa di San Leonardo è in programma la rassegna di lungometraggi con presenza di ospiti: “Un paese quasi perfetto”, “Vermiglio” e “L’abbuffata”, opere che declinano con approcci diversi il tema della vita nelle piccole comunità. Momento culminante degli appuntamenti formativi, sabato 13 settembre, sarà la restituzione pubblica dei lavori degli studenti, con l’appuntamento del primo pomeriggio presso la Chiesa di San Leonardo, dove si terrà la presentazione del progetto audiovisivo degli allievi della IFA e la sessione di pitching dei giovani sceneggiatori, alla presenza di una giuria qualificata di esperti giornalisti, docenti e produttori cinematografici.

A seguire il Trekking guidato tra Calascio e Rocca Calascio, che culminerà con il concerto al tramonto “Il dominio della luce”, un recente progetto originale di Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini.

Paolo Baldi, Sindaco di Calascio: “Il Calascio Film Fest si inserisce in un percorso più ampio che come Amministrazione stiamo portando avanti con il progetto PNRR Borghi ‘Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo’. La nostra visione è quella di un piccolo comune che, attraverso la cultura e l’arte, diventi un riferimento innovativo capace di attrarre energie creative, turismo di qualità e nuove opportunità per il territorio. Questo festival non è soltanto un evento culturale, ma un tassello fondamentale di una strategia di rigenerazione che mette in dialogo passato e futuro, tradizione e innovazione. Vogliamo che Calascio diventi un simbolo di rinascita, e che la luce della Rocca continui a brillare come faro per l’Abruzzo e per chi sceglierà di conoscerlo e amarlo.”

L’edizione 2025 del Calascio Film Fest rappresenta dunque un’occasione imperdibile per promuovere il patrimonio di Calascio attraverso il cinema e le arti, favorendo formazione, confronto e crescita della comunità locale e dell’intera area dell’Appennino abruzzese.