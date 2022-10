DAL CARROCCIO A BRUXELLES: BELLACHIOMA ASSISTENTE DELLA NEO EURODEPUTATA DE BLASIS

Da oggi, dopo aver concluso il mio mandato di parlamentare, sarò a fianco della dottoressa Elisabetta De Blasis nuova eurodeputato abruzzese che ho candidato e fatto votare nel 2019″.

Lo ha reso noto in post di facebook l’ex deputato Giuseppe Bellachioma, appena uscito dalla Lega, dopo essere arrivato ai ferri corti con il segretario regionale Luigi D’Eramo, non rieletto alla Camera. Bellachioma, in questi giorni, dopo l’esito delle elezioni politiche, aveva lanciato ripetute bordate a D’Eramo, arrivando a chiedere le sue dimissioni e di tutti i vertici del partito, davanti ai risultati “disastrosi” della Lega in Abruzzo. Ora Bellachioma lavorerà al fianco dell’aquilana De Blasis, cardiologa ed ex consigliere comunale dell’Aquila, ex leghista, ora in Forza Italia, e che è entrata a far parte del Parlamento europeo, come seconda dei non eletti della Lega alle elezioni europee del 2019. E’ accaduto infatti che l’eurodeputato pugliese Andrea Caroppo è stato eletto deputato con Fi collegio di Lecce-Brindisi, e ha optato per la Camera.

Alle elezioni europee, con Bellachioma segretario regionale, De Blasis ha ottenuto 20mila voti, risultando la seconda dei non eletti. Nel 2020 De Blasis è passata a Fratelli d’Italia, per poi tornare a Forza Italia, con cui si è candidata alle comunali di giugno, racimolando però solo 69 voti.

“Appena saputo la notizia l’onorevole De Blasis – scrive ancora Bellachioma -, in segno di gratitudine e riconoscenza, (è la prima volta che mi accade da quando faccio politica), mi ha chiesto di essere il suo braccio destro per aiutarla in questo importante incarico. Ho accettato con entusiasmo e convinzione e la ringrazio pubblicamente. Conoscendo lei (medico cardiologo) e anche con un po’ di esperienza da parte mia sono certo che faremo cose buone per il paese ma soprattutto per l’Abruzzo. Come sempre più di sempre per la nostra terra e per la nostra gente”.