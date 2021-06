L’ABRUZZO DAL MARE AI MONTI: OGGI IL DEBUTTO DEL TRENO STORICO MONTESILVANO-ROCCARASO

MONTESILVANO – Debutto oggi, con il tutto esaurito, a Montesilvano, del treno storico “Mare-Monti” fino a Roccaraso. Il treno ha attraversato le stazioni intermedie di Pescara, Chieti, Pratola Peligna e Sulmona per giungere a Campo di Giove, con visita al centro storico, Piazza Duval e Palazzo Nanni.

Altra tappa quella di Roccaraso dalla cui stazione, percorrendo via Roma e Piazza Leone, è possibile raggiungere in pochi minuti il centro del paese allestito, per l’occasione, con stand enogastronomici.

I passeggeri hanno avuto, infine, la possibilità di partecipare ad ulteriori escursioni, tra cui la visita al vicino borgo di Pescocostanzo. Le ulteriori corse si svolgeranno domenica 25 luglio, giovedì 19 agosto e domenica 5 settembre.