L’AQUILA – Tanti i musei aperti in Abruzzo nei giorni di Pasqua e Pasquetta, compresi tutti quelli statali. A seguire una breve carrellata.

La sede aquilana del museo MAXXI sarà aperta per accogliere i turisti e gli aquilani rimasti in città, con orario 10 -19.

I visitatori potranno così scoprire l’esposizione “Marisa Merz – Shilpa Gupta visibileinvisibile”, inaugurata nei giorni scorsi.

La mostra, sotto la direzione artistica di Bartolomeo Pietromarchi e la curatela di Fanny Borel, mette in dialogo, attraverso circa 50 opere due mondi, tra Oriente e Occidente, due storie, tra generazioni diverse, in una conversazione sui temi del visibile e dell’invisibile, dell’immagine e della parola, del politico e del filosofico in una tensione etica e poetica che si compenetra e si completa nelle opere dell’una e dell’altra artista nate a mezzo secolo di distanza.

Lunedì 10 aprile alle 16.30 sarà possibile scoprire da vicino le opere esposte partecipando alla visita guidata “MAXXI L’Aquila: la sede e le opere”. Prenotazioni disponibili al sito del museo.

Dopo la grande affluenza del 2 aprile per #domenicalmuseo nelle due sedi del Museo Nazionale d’Abruzzo, sono state disposte aperture straordinarie della sala che ospita il Mammut, al Castello Cinquecentesco, in questo week end pasquale. Il Mammut del Castello sarà aperto nel weekend di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Ulteriori aperture della sala del Mammut sono previste nel mese di aprile: sabato 15 e domenica 16, da sabato 22 a martedì 25, sabato 29 e domenica 30. A maggio: lunedì 1, sabato 6 e domenica 7. Orari dalle 10 alle 18 (ultima entrata ore 17.30).

Il Museo delle Genti d’ Abruzzo a Pescara sarà inoltre aperto nel giorno di Pasquetta, con orario pomeridiano 16-20, dove si possono ammirare le Figure senza volto, cromatismi opulenti e mai banali di “Loves”, ovvero della mostra delle 80 opere di Mark Kostabi. “La mostra – scrive il curatore Mariano Cipollini – vuole indagare e mettere in luce i vari universi paralleli che l’artista costruisce nei suoi lavori. L’opera di Kostabi si inserisce in seno a una società globalizzata, in cui l’omologazione è alla base del sistema sociale che sancisce di fatto l’azzeramento delle identità personali a tutto vantaggio di vite duplicate e appagate dalle sirene dell’avere. Nella struttura geo-politica, intesa come sistematica rappresentazione di una società in cui i confini della dignità comportamentale sono immersi in un’ampia zona grigia, inserisce le sue figure senza volto, osservatori anonimi che s’interrogano, si muovono e interagiscono fra paesaggi iconici storicizzati, con chiari riferimenti ai segni degli artisti del passato”.

Aperto oggi pomeriggio e domani l’Imago Museum museo d’Arte Moderna e Contemporanea, di Pescara, che raccoglie capolavori d’arte italiana e straniera del XX e XXI secolo, ospita tre collezioni permanenti e una mostra temporanea.

Aperto a Pasquetta il sito archeologico delle Terme romane di Vasto, con visite accompagnate a cura dei volontari del FAI alle ore 11.00, 11.30 e 12.00.

Il complesso termale dell’antica Histonium – si legge nel depliant informativo del Fai – è il più esteso fra quelli finora rinvenuti nella fascia costiera adriatica centro meridionale. È ubicato in una posizione privilegiata dalla quale è possibile godere della vista del cosiddetto “golfo d’oro”, non a caso prescelta dai romani per l’edificazione di questo impianto destinato al relax, al benessere, alla socializzazione. La presenza di due pregevoli mosaici, il mosaico del Nettuno e il mosaico del Mare, testimonia l’importanza della città di Histonium in età imperiale, quando una ricca committenza ne richiese la realizzazione a raffinate maestranze provenienti dal Nord Africa.

A seguire i musei e siti archeologici statali gestiti dal Ministero della Cultura e relativi orari.

Museo archeologico nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj Chieti

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 9:00 – 19:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 9:00 – 19:30

Museo archeologico nazionale La Cvitella di Chieti

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 9:00 – 19:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 9:00 – 19:30

Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio Pescara

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 9:00 – 13:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 9:00 – 13:30

Castello Piccolomini di Celano

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 8:30 – 19:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 8:30 – 19:30

Museo archeologico nazionale di Campli

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 8:30 – 19:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 8:30 – 19:30

Abbazia di Santo Spirito al Morrone Sulmona

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 14:30 – 19:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 9:00 – 19:30

Abbazia di San Clemente a Casauria

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 14:30 – 19:30

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 9:00 – 13:30

Area archeologica di Amiternum

Pasqua (domenica 9 aprile) ore 8:30 – 13:30 (Teatro romano)

Pasquetta (lunedì 10 aprile) ore 8:30 – 13:30 (Anfiteatro romano)