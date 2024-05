DAL MESE DI MAGGIO TORNANO “I VENERDI’ IN CENTRO” PER LE FAMIGLIE AQUILANE

L’AQUILA – È pronto ad alzarsi già il sipario sull’iniziativa “Venerdì in centro”. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’attuazione delle procedure finalizzate alla realizzazione della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale dedicata, principalmente, a bambini e ragazzi e ai loro genitori.

“A breve verrà reso noto il programma degli appuntamenti. – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Quest’anno, rispetto al passato, inizieremo in anticipo con un programma che si articolerà nei mesi di maggio e giugno. Una sorta di prologo degli eventi dell’estate aquilana, come di consueto caratterizzata dalla rassegna dei Cantieri dell’Immaginario, cinema all’aperto, Perdonanza celestiniana e festival jazz”.

“Sin dalla prima edizione i Venerdì in centro hanno riscosso un significativo e crescente interesse sia per la sempre variegata offerta proposta per l’intrattenimento dei più piccoli sia per l’opportunità di vivere e riscoprire il cuore della città attraverso il gioco e l’intrattenimento. Lo stop forzato legato alla pandemia non ha attenuato la voglia di socialità e aggregazione della nostra comunità e questo progetto è finalizzato ad incentivarla e sostenerla, in un modo stimolante per bimbi e, sicuramente, per gli stessi genitori”.