D’ALFONSO CONTROREPLICA A FEBBO, “GIOCA A FARE COME IL GRANDE BABOOMBA CANTATO DA ZUCCHERO?”

Ancora scontro a distanza tra il deputato del Pd Luciano D’Alfonso, e il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo.

“Poiché anche per ragioni anagrafiche questo è un tempo di bilanci per lui, sia certo che le domande che gli saranno rivolte saranno tante, e non solo mie – sottolinea D’Alfonso – Le mie domande saranno consegnate in una cassetta di sicurezza, ma intanto rivelo la prima e la più facile: perché l’ultima volta ha voluto scommettere per Chieti su una candidatura debole a sindaco ? Voleva forse rendere certa la sconfitta e prenotare una eventuale candidatura successiva? Non premia mai scommettere a ogni giro di ruota sull’assessorato regionale, sul Parlamento e, contemporaneamente, sulla fascia intrisa di fatica del Sindaco della città. 4) siamo consapevoli entrambi che non sarà candidato e forse non potrà neanche pensare ad una eventuale candidatura se non in una fase onirica. Per essere utile a rimediare ai danni che ha arrecato alla sua coalizione, potrebbe intanto esercitarsi a raccontare cosa ha fatto per la città di Chieti con i ripetuti ruoli avuti, anche se mai da protagonista”.

“I ricorrenti desideri di candidature di prestigio continueranno a provocargli frustrazioni se neanche le moltitudini di compagnie possono appurare cosa egli abbia fatto nella sua lunga stagione di ruoli condita da vagabondaggio di comunicati stampa”, conclude.