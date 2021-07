DALLA MARINA DEL SOLE DI FOSSACESIA, TOUR IN BARCA DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

FOSSACESIA – Fare un giro in barca da Fossacesia Marina per raggiungere il litorale di Francavilla al Mare, oppure fare rotta per Torino di Sangro e lungo i tragitti ammirare dal mare la Costa dei Trabocchi, navigare a largo del porto di Ortona. Da oggi tutto questo si può. Infatti, al porto turistico Marina del Sole di Fossacesia Marina, tutti i giorni, dalle ore 8 del mattino e fino alle 19, è possibile prendere a noleggio una imbarcazione, con guida senza patente nautica, e prendere il largo. Le barche da diporto sono messe a disposizione dalla Movie&Charter, e possono viaggiare entro 6 miglia dalla costa.

“Una nuova forma di fare turismo, diversa ma importante per il nostro porto, che si anima e caratterizza, assumendo un ruolo significativo tra gli approdi della nostra regione – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. E’ tra l’altro un altro modo di valorizzazione il nostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Sono certo che questa iniziativa sarà accolta favorevolmente e non potrà che crescere in futuro, facendo di Marina del Sole un punto di partenza per sviluppare interessanti collegamenti turistici”. E in effetti il progetto di far rotta da Fossacesia Marina per le Isole Tremiti è già in cantiere. Lo conferma Fabrizio Cornacchione, operatore nautico della Blu Yacht&Charter: “Per il prossimo anno abbiamo intenzione di approntare questo collegamento. Intanto, siamo ben felici di aver avviato qui la nostra iniziativa, richiamati dalla bellezza dei posti. Fossacesia è una delle località più affollate della Costa dei Trabocchi e la domanda turistica è in continua ascesa. Per queste ragioni siamo convinti d’aver scelto bene”.