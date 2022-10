DALLA TERRA ALLA TAVOLA: DOMENICA GIORNATA TRA I COLORI E ODORI D’AUTUNNO A GORIANO VALLI

L’AQUILA – Dalla Terra alla Tavola: ovvero una passeggiata tra i colori dell’autunno tra le antiche rue di Goriano Vall, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, con visita a al GiardinArte per scoprire le erbe e le bacche d’autunno, utili per antiche ricette e soluzioni per rinforzare il corpo, combattendo i malanni di stagione.

Ad organizzare la giornata è l’associazione il Bosco del Fauno, e l’appuntamento è per domenica 30 ottobre, dalle 9 alle 13 nella Casa -Laboratorio Atelier della creatività.

Gli ospiti saranno accolti con una colazione casereccia con prodotti locali a km0 e pranzo condiviso. Per chi vorrà sostare in un ristorante il consiglio è sempre Il Cibario del vicino castello medioevale di Beffi. perché a due passi da noi.

Per info e prenotazione: 3897845232