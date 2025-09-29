DALL’AQUILA A FOGGIA LUNGO IL TRATTURO MAGNO: AL VIA DA COLLEMAGGIO IL CAMMINO DELLA TRANSUMANZA

L’AQUILA – Al oggi dalla basilica di Collemaggio. la 19ª edizione dell’antico cammino dei pastori e delle greggi attraverso il Tratturo Magno fino a Foggia. L’iniziativa, ideata dal compianto Pierluigi Imperiale e organizzata dal gruppo “Tracturo 3000” fin dal 2007, quest’anno si svolge sotto il motto “Uniti verso un futuro più sostenibile da riscoprire camminando”

L’edizione 2025 è in collaborazione con “Slow Food Italia”, che ha patrocinato gratuitamente l’iniziativa. Il viaggio si concluderà l’8 ottobre a piazza dell’Epitaffio, a Foggia, dove i camminatori saranno accolti dalla tradizionale festa organizzata dal Comune di Foggia, dalla Regione Puglia e dall’Ufficio Tratturi. Stasera appuntamento a Peltuinum (Prata D’Ansidonia), domani a Capodacqua (nell’agriturismo Ursini). Il primo ottobre a Rosciano (nelle Cantine di Marramiero), il 2 Ottobre a Vacri e il giorno successivo a Lanciano (Santa Liberata), con un percorso animato da colazioni, pranzi e un aperitivo al museo della transumanza. Seguiranno altre tappe toccanti a Casalbordino, Finisterre, Vasto, e Petacciato (Molise). Le ultime due notti – il 6 ottobre tra Cliternia Nuova e Serracapriola e il 7 ottobre a San Paolo di Civitate (Masseria Difensola), saranno dedicate alla celebrazione della tradizione pastorale. Un momento di particolare suggestione sarà l’incontro con i pastori Giovanni Luciani ed Ennio Di Francesco, che, con i loro greggi, accompagneranno i camminatori in alcuni dei tratti più iconici del Tratturo, tra cui Forca di Penne e Canosa Sannita. L’adesione al Cammino è gratuita e aperta a tutti. È possibile partecipare all’intero percorso o solo a singole tappe. Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a tracturo3000@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero +39 333 9065364.