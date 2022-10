DALLO STRIPPING AI BAGNI CON ACQUA OZONIZZATA: A SAN DEMETRIO NE’ VESTINI ARRIVA “PELOSI AD HOC”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Dallo stripping ai bagni con acqua ozonizzata, da cani e gatti ai rettili: a San Demetrio ne’ Vestini, a pochi minuti dall’Aquila, ha aperto le porte un centro di tolettatura per animali all’avanguardia.

L’avventura di “Pelosi ad hoc”, dall’intuizione di Orazio Aloisio, è partita a fine giugno in un negozio di circa 60 mq in via Nazionale 17.

“Per il mio 50esimo compleanno mi sono regalato questa attività, dopo tanti anni di fabbrica e dopo aver frequentato per un anno l’Accademia a Roma, conseguendo quindi il diploma”, spiega Aloisio.

Tra i principali servizi, uno dei punti di forza il trattamento con acqua ozonizzata, che potenzia i sistemi di protezione cellulare, agisce come potente antibatterico e possiede attività antinfiammatoria, particolarmente efficace anche per i rettili.

Inoltre, l’impego dell’ozono, insieme alle cure tradizionali, favorisce guarigioni più rapide per quegli animali sensibili alle malattie della pelle, problemi dermatologici come piodermiti, malassezia, irritazioni cutanee, seborree, pruriti, arrossamenti, forfora ecc. Un valido contributo a bagni con prodotti specifici, il trattamento con ozono, stimola la rigenerazione dei tessuti favorendo la cicatrizzazione.

C’è poi lo stripping, un procedimento indolore che il toelettatore esegue togliendo manualmente il pelo morto del cane. Una tecnica ideale per rigenerare il pelo, che ne garantisce la salute e la bellezza mantenendo inalterati i colori.

“Si tratta di una tecnica che non viene eseguita ovunque – dice ancora Aloisio -, tanto che diverse persone hanno portato i propri amici a 4 zampe anche da altre province”.

Tra i servizi offerti ci sono anche i bagni con olii essenziali, bagni medicali e antiparassitari, fanghi curativi, taglio a forbice, slanatura, snodatura, toelettatura completa per gatti.

“Per me è un motivo di grande orgoglio sapere di riuscire a soddisfare clienti che si mettono in viaggio per raggiungere il negozio certi di un servizio attento e scrupoloso”.