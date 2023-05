DALLO SVILUPPO SOSTENIBILE ALLA RISCOPERTA DEI TRATTURI: PROTOCOLLO D’INTESA UNIVAQ-CAI

L’AQUILA – Un protocollo d’intesa ed eventi sulla sostenibilità.

Domani mattina, mercoledì 3 maggio, alle 11, nella sede del Cai L’Aquila – in via Sassa, 34 -, si terrà una conferenza stampa per presentare alcune iniziative che vedono coinvolte l’Università dell’Aquila e la sezione aquilana del CAI.

Per quanto riguarda gli eventi, in programma 12, 13 e 21 maggio, saranno: “Biodiversità – Alimentazione – Salute gli elementi chiave per il Territorio e per l’ambiente” (12 e 13 maggio, all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2023) e “Alla riscoperta del Tratturo Magno: escursione da Peltuinum a Civitaretenga nel territorio dello zafferano di Navelli” (21 maggio).

Domani alla conferenza parteciperanno: il rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse; il presidente del CAI L’Aquila Vincenzo Brancadoro; i professori UnivAQ Gabriele Curci, Francesco Zullo, Federica Cucchiella e Alessandro Marucci; il presidente del Consorzio per la tutela dello zafferano DOP Massimiliano D’Innocenzo.