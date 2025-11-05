DA GAZA ARRIVA ALL’AQUILA PER SOTTOPORSI A UN INTERVENTO CHIRURGICO

L’AQUILA- È atteso oggi, alle 19, all’aeroporto di Ciampino l’arrivo di un cittadino proveniente da Gaza, trasferito con un C-130 per essere sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il paziente viaggia insieme alla moglie e ai quattro figli minorenni.

All’atterraggio sarà preso in carico da un’ambulanza della Asl dell’Aquila, con personale medico e paramedico a bordo. I familiari saranno invece trasferiti con un mezzo messo a disposizione dalla Protezione civile regionale.

La Prefettura dell’Aquila ha individuato una struttura di prima accoglienza nel capoluogo per ospitare la famiglia e coordinerà gli aspetti logistici e assistenziali. Quello di oggi rappresenta il primo arrivo in Abruzzo di un cittadino residente nella Striscia di Gaza per ricevere cure mediche in una struttura sanitaria regionale, nell’ambito delle iniziative di solidarietà e cooperazione umanitaria promosse a livello nazionale.