DALL’UNIONE DEI COMUNI DEL TERAMANO FONDI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA NEGLI ASILI NIDO

GIULIANOVA – Un ulteriore sostegno in arrivo per le famiglie dell’Unione dei Comuni “Terre del Sole”. E’ stato pubblicato nelle scorse ore l’Avviso per l’erogazione di contributi, in forma di rimborso, destinati ai nuclei familiari che abbiano sostenuto spese documentabili per la frequenza degli asili nido comunali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano” negli anni educativi 2022/2023 e/o 2023/2024.

I contributi sono rivolti alle famiglie i cui figli abbiano frequentato uno degli asili nido comunali presenti nei Comuni del teramano di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, indipendentemente dal luogo di residenza. Nello specifico: Bellante: Asilo nido “Peter Pan”; Giulianova: Asili nido “Arcobaleno” e “Le Coccinelle”; Mosciano Sant’Angelo: Asilo nido “Il Castello dei Piccoli”; Roseto degli Abruzzi: Asili nido “M. Ventre” e “Via Accolle”.

DESTINATARI. I contributi possono essere richiesti da un solo componente del nucleo familiare, esclusivamente per minori che abbiano frequentato uno degli asili nido comunali, anche se non residenti nei Comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo o Roseto degli Abruzzi. È possibile presentare domanda per più figli frequentanti.

SCADENZA. Le domande devono essere inviate entro il 5 dicembre 2024 presso l’ufficio protocollo del proprio Comune di riferimento, o tramite mail/PEC agli Uffici Protocollo dei diversi Comuni coinvolti. La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modello, disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, oppure scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni coinvolti e dell’Unione dei Comuni.

“Con questo avviso, grazie al quale andiamo a sbloccare ben due annualità di contributi, vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie che hanno scelto i nostri asili nido comunali per la crescita e la formazione dei propri bambini – dichiara il Presidente dell’Unione dei Comuni Mario Nugnes – Questa misura, resa possibile grazie a risorse dedicate, è un segnale importante del nostro impegno nel garantire servizi educativi di qualità e accessibili a tutti. Contribuire alle spese sostenute dalle famiglie è un modo per supportare il loro ruolo fondamentale nella comunità, valorizzando al contempo la rete dei nostri asili nido comunali come luoghi di crescita e socialità per i più piccoli. L’Unione dei Comuni “Terre del Sole” conferma, con questa iniziativa, il suo impegno nel migliorare e potenziare i servizi per l’infanzia e offrire un supporto tangibile al territorio”.