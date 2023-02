D’AMICO E VALAX PUBBLICANO “POWER” SULL’ETICHETTA MUSICAL FREEDOM

L’AQUILA – Il duo D’Amico & Valax nato ufficialmente nel 2018 grazie all’intensa collaborazione tra il giovane produttore lancianese Enrico D’Amico e Bruno Valastro, approda su Musical Freedom (Spinnin’ Records), l’etichetta di Tiësto, con il nuovo singolo “Power” in collaborazione con il produttore LØRD. Il brano è disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

“Power”, suonato in anteprima da Martin Garrix nel suo radioshow in onda su radiom2o, è un brano che ha tutte le carte in tavola per “infuocare” i club/festival grazie alle sue sonorità Bass House ed Electro House, accompagnate da un vocal coinvolgente da cantare in loop e da una melodia energica che tiene incollato l’ascoltatore per tutta la durata del brano ricco di elementi esplosivi e totalmente inaspettati.

Il singolo a poche ore dall’uscita è stato anche suonato da Blasterjaxx, Lucas & Steve, Plastik Funk, Timmy Trumpet, Mike Williams, Yves V, Fedde Le Grand, Tiesto, Nicky Romero e altri artisti italiani ed internazionali.

Ricordiamo inoltre il duo D’Amico & Valax per aver dato luce al panorama mozzafiato della Costa dei Trabocchi in un loro live set presente su YouTube.

(Qui il video: https://youtu.be/IfhLhcdsTcg )

D’Amico & Valax

Ad oggi il duo che vede protagonista l’artista abruzzese Enrico D’Amico e Bruno Valastro ha rilasciato i propri singoli su etichette internazionali del calibro di Smash The House (Smash Deep e Generation Smash) di Dimitri Vegas & Like Mike, Sony Music Italia, Dirty Dutch di DJ CHUCKIE, Global Records, 1St Strike x Universal Music Germany, Sora Music Group x Warner Music Philippines e Magic Records.

Le produzioni di D’Amico & Valax sono state suonate da Tiësto, Lost Frequencies, Blasterjaxx, Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Timmy Trumpet, Martin Garrix, Nicky Romero, MOTi e inserite nelle playlist editoriali di Spotify e iTunes, aggiunte anche nelle playlist artistiche di Merk&Kremont, R3HAB, Plastik Funk, Showtek, Brooks, Michael Calfan, DJs From Mars, Dannic, Steve Aoki e Sick Individuals, per citarne alcuni.

Il progetto D’Amico & Valax nel 2019 è stato premiato all’evento nazionale “Midance”di Milano per aver realizzato il miglior Bootleg, mentre all’inizio del 2022 è stato ospite a CASA SANREMO THE CLUB al Palafiori di Sanremo durante la settimana del Festival e per l’occasione ha presentato in anteprima il brano “BOY BYE”,in collaborazione con la cantante olandese Vicki Linden.

D’Amico & Valax sono inoltre i produttori della colonna sonora “Pride Don’t Stop” per il programma “House Of Pride 2022” in occasione del Pride Month, lanciata dalla prima rete di streaming LGBTQ+ di Los Angeles Revry Tv e in collaborazione con McDonald’s USA.