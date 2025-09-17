D’AMORE E D’ABRUZZO SU FOOD NETWORK: SERIE PERSONAGGIO TV VITALE IN ANTEPRIMA NELLA SUA PESCASSEROLI

PESCASSEROLI – Una guida sentimentale attraverso la storia, la cultura, la tradizione e la natura, d’Abruzzo, a firma di un abruzzese doc, l’imprenditore, personaggio televisivo e scrittore Paride Vitale: il suo fortunato libro, “D’Amore e d’Abruzzo”, diventa ora una trasmissione televisiva, che andrà in onda su Food Network, dal 28 settembre, ogni domenica alle 22:00.

La partecipazione dall’evento è ad inviti, per problemi di capienza della struttura, anche se l’intenzione era quella di rendere l’evento pubblico.

Prodotto da Casta Diva per Warner Bros Discovery, l’anteprima della trasmissione sarà proiettata a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, capitale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, paese natio di Vitale, venerdì 26 settembre alle ore 18.00, nella storica sala del cinema Ettore Scola, alla presenza dello stesso Vitale e dello chef wild Davide Nanni, che ha ottenuto la celebrità come fenomeno social.

Per Paride Vitale sarà un ritorno nel piccolo schermo, dopo aver vinto la nona edizione di Pechino Express, conduttore del programma televisivo Viaggi Pazzeschi in onda su Sky Uno e Tv8, ed anche ideatore di Arteparco, rassegna d’arte contemporanea a cielo aperto, allestita all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che si arricchisce di opere anno dopo anno. Con Ugo Morosi ha lanciato anche il profumo Parco1923.

Il format vede protagonisti lo stesso Vitale e Nanni, che insieme accompagneranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta dell’Abruzzo più autentico, tra borghi, montagne e tradizioni locali. Protagonista sarà la cucina regionale e le sue ricette tradizionali, come occasione per raccontare, tappa dopo tappa, ciascun paese, città e territorio.

Si partirà dal cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per raggiungere poi la suggestiva Costa dei Trabocchi; si proseguirà verso Sulmona, gli eremi celestiniani e il Lago di Scanno, fino al Gran Sasso e alle colline del vino; il viaggio si concluderà infine a bordo della Transiberiana d’Italia, tra rifugi ad alta quota e le piste di Roccaraso.