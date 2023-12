DANNEGGIAMENTO DEL BUSTO DI VINCENZO IRELLI A TERAMO: POLIZIA DENUNCIA DUE GIOVANI TUNISINI

TERAMO – La Squadra Mobile della Questura di Teramo ha individuato e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale i due giovani responsabili dell’increscioso danneggiamento del busto dedicato a Vincenzo Irelli presente ai Giardini Gambacorta di Teramo. Nel corso della notte del 6 dicembre scorso il predetto busto in bronzo dedicato a Vincenzo Irelli era stato divelto in maniera oltraggiosa dal suo alloggiamento in marmo da soggetti ignoti, fuggiti subito dopo aver commesso il fatto.

L’attività di indagine lampo, protrattasi senza sosta anche mediante la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito di addivenire all’identificazione dei responsabili, due cittadini tunisini di 18 anni, regolari sul territorio italiano. I predetti sono stati rintracciati nella giornata di ieri da personale della Squadra Mobile. I due ragazzi, tra l’altro sono stati trovati in possesso di materiale probatorio, in particolare di indumenti indossati la notte del danneggiamento. In Questura i giovani, in presenza dei rispettivi legali, hanno ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per l’accaduto.